Bushido ab Montagmorgen Radiomoderator

Rapper Bushido war mit seinen Enthüllungen zum Berliner Abou-Chaker-Clan in letzter Zeit mehr in den Medien, als mit seinem neuen Album. Nun macht er aber auf ganz andere Weise bei Kiss.FM von sich hören.



Bushido (40) hat einen neuen Job: Ab Montag moderiert der Deutschrapper beim Berliner Radio 98.8 Kiss FM die Morgensendung. "Ich wollte schon immer meine eigene Radioshow und die hab ich mir jetzt gegönnt", zitierte der Sender den in Bonn geborenen Rapper.