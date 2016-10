Card-Sharing: Sky feiert nächsten Erfolg vor Gericht

Die Verurteilung eines Card-Sharing-Betreibers wegen illegaler Verbreitung von Sky wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Celle bestätigt. Für den Pay-TV-Anbieter ein wichtiger Sieg im Kampf gegen illegale Streamer.



Im Kampf gegen die illegale Verbreitung seines Programms hat Sky Deutschland einen weiteren Sieg vor Gericht errungen. Denn das Oberlandesgericht (OLG) Celle bestätigte mit einem Revisionsbeschluss das Urteil des Landgerichts Verden vom Februar 2016, welches einem 53-jährigen Card-Sharer aus Niedersachsen eine Freiheitsstrafe einbrachte. Dies teilte das Unterföhringer Unternehmen am Donnerstag mit.