Champions League: Dortmund heute Live bei Sky, Leipzig bei DAZN

Der zweite Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase ist in vollem Gange: Nachdem die Bayern gestern Gastgeber Tottenham 7:2 auswärts deklassiert haben, müssen die in der Bundesliga derzeit formschwachen Dortmunder heute in Prag ran – Sky ist Live dabei.



Der FC Bayern hat es gestern bei DAZN vorgemacht – kann der BVB heute bei Sky liefern? Nachdem der deutsche Rekordmeister und derzeitiger Bundesliga-Tabellenführer aus München mit einem Kantersieg bei den Vorjahresfinalisten der Tottenham Hotspurs, dem zweiten Sieg aus zwei Spielen, langsam Kurs aufs Achtelfinale nimmt, müssen die Dortmunder nun bei Slavia Prag mehr zeigen als zuletzt auf den Rasen der deutschen Ligakonkurrenz. Meldungen zu diesem Thema

Den wilden Torrausch der Bayern gab es gestern live bei DAZN zu sehen – heute überträgt Sky die Partie des BVB ab 18.55 Uhr. Dabei wäre für das Team von Trainier Lucien Favre ein Erfolg durchaus wichtig, um die derzeitigen Spekulationen um eine etwaige Mentalitätsschwäche der Mannschaft und sogar die Position des Schweizers auf der Trainerbank zu ersticken. Wer nach der Partie der Dortmunder RB Leipzig gegen SSC Neapel sehen will, muss allerdings zu DAZN umschalten – das Streamingportal zeigt die Begegnung ab 21.00 Uhr in voller Länge, bei Sky wird das Spiel streckenweise im Rahmen der Konferenzschaltung zu sehen sein.



Die weiteren Highlights des zweiten Spieltags sind unter anderem FC Barcelona gegen Inter Mailand und auch das Aufeinandertreffen des Titelverteidigers FC Liverpool mit den fulminant gestarteten Außenseitern aus Salzburg (beide am heutigen Mittwoch 21.00 Uhr live bei DAZN und in der Sky-Konferenz).