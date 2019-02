Champions League Quotengarant für Sky

Sky zieht vor dem Start der K.O.-Spiele kommende Woche ein erfolgreiches Fazit zur Gruppenphase der Champions League, obwohl man neuerdings grob die Hälfte der Spiele an DAZN sublizenziert.



Das 360-Grad-Sendekonzept, das Sky mit der neuen Champions-League-Saison umgesetzt hat, ist der Erfolgsgarant für die Gruppenphase, so ist man sich bei dem Bezahlsender sicher. Dadurch, dass das Turnier somit auf mehreren Wegen für Zuschauer empfangbar ist, zählt Sky durchschnittlich 28 Prozent mehr Zuschauer pro Spieltag.