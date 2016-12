Champions League: Sky und ZDF zeigen Gruppenfinale des BVB live

Zum Finale der Gruppenphase der Champions League können die deutschen Vertreter Dortmund und Leverkusen ohne Druck aufspielen, denn beide sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Der Kampf des BVB um den Gruppensieg können Fußball-Fans live im Pay- und Free-TV verfolgen.



Die deutsch-spanische Woche in der Champions League wird am Mittwoch mit dem Duell von Real Madrid und Borussia Dortmund abgeschlossen. Nach dem Sieg des FC Bayern gegen Atletico Madrid und der Niederlage Mönchengladbachs beim FC Barcelona würde ein Remis die Reihe logisch ergänzen und gleichzeitig dem BVB den Gruppensieg sichern. Die Partie kann live sowohl bei Sky als auch im ZDF verfolgt werden.