Chat-Programm für Kinder neu bei Facebook

Facebook möchte Kindern ermöglichen, ungefährdet im Internet zu chatten. Mit Messenger Kids können Kinder ohne ein eigenes Facebook-Konto kommunizieren.



Die Kinder können mit Kontakten chatten, die von den Eltern genehmigt wurden. Dabei muss der Chatpartner nicht zwingend Messenger Kids verwenden, sondern kann die Nachrichten auf dem Facebook Messenger empfangen und darauf antworten.