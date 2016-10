China schickt Astronauten auf bisher längste Mission

Das Raumfahrtprogramm Chinas ist sehr ehrgeizig. Nun wurden zwei Astronauten zum bisher längsten Aufenthalt in der Geschichte des Landes ins All geschickt. Den Tests im Raumlabor "Tiangong 2" soll bald der Start einer Raumstation folgen.



China hat die nächste Phase seines ehrgeizigen Weltraumprogramms eingeläutet. Das Raumschiff "Shenzhou 11" startete am Montag mit zwei Astronauten an Bord erfolgreich zu einer 33-tägigen Mission ins All - der bislang längsten, die von chinesischen Astronauten absolviert wird.