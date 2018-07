Claudia Neumann kommentiert Supercup

Beim Supercup wird Bayern München sich für das verlorene Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt revanchieren wollen und dabei zu einer waschechten Premiere kommen.



Claudia Neumann soll als erste Frau die TV-Übertragung des Fußball-Supercups der Männer kommentieren. Die 54 Jahre alte Journalistin wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 12. August bei der Partie zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt für das ZDF im Einsatz sein.