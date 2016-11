Clipfish sorgt mit Viacom-Kooperation für schwarzen Humor

Eine geballte Ladung von Serien mit schwarzem Humor hat das Streaming-Portal Clipfish im Gepäck. Für 54 Stunden Unterhaltung sorgen neue Serien von Viacom.



Mit neuen Serien von Viacom sorgt Clipfish für frische Unterhaltung. Insgesamt rund 54 Stunden schaffen es dank der Kooperation zwischen Viacom und Clipfish ganz neu auf das Streamingportal. Diese erstrecken sich über die Kategorien Animation, Cartoon, Dokumentation und Comedy. Mit am Start sind seit dem 1. Oktober die ersten Staffel der Serien "Wake Brothers", "Underemployed" und "Trip Tank".