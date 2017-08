College Football künftig samstags bei Sport1

Auf dem Sport-Sender Sport1 wird am Samstag ein Platz für Unisport frei: Der US-amerikanische College Football wird künftig live übertragen.



Obwohl es nach dem kleinen Bruder der NFL klingt, ist der College Football in den Staaten ein ernstzunehmendes und spannend zu verfolgendes Spektakel. Aus der NCAA werden die Newcomer-Stars der großen Liga geboren.