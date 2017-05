Consumer Electronics: Neuer Vorsitzender gewählt

Mit Kai Hillebrandt hat der ZVEI-Fachverband Consumer Electronics in seiner Mitgliederversammlung in Berlin einen neuen Vorsitzenden gewählt.



Zum neuen Vorsitzenden des Vorstands des ZVEI-Fachverband Consumer Electronics wurde in Berlin nun Kai Hillebrandt, Vice President Consumer Electronics Samsung Electronics, gewählt. Dieses Amt wird er von 2017 bis 2020 bekleiden, ehe neu gewählt wird. Für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden entschied man sich für Christian Sokcevic, Managing Director DACH Panasonic. Der Vorstand setzt sich

ferner aus Kurt Doyran, Loewe Technologies GmbH, Özcan Karadogan, Vestel Germany GmbH, Henrik Köhler, TP Vision Germany, Thomas Nedder, Sony Europe Limited – Zweigniederlassung Deutschland und Daniel Schiffbauer, LG Electronics Deutschland GmbH, zusammen.