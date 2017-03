DAB-Plus: Über 50 Millionen Geräte weltweit verkauft

Einer Analyse der Nichtregierungsorganisation "WorldDAB" zufolge wurde Ende 2016 die Schallmauer von 50 Millionen verkauften DAB-Plus-Empfänger weltweit durchbrochen. Tendenz von Verkäufen und Abdeckung weiter steigend.



DAB Plus ist auf dem Vormarsch. Aus einer Erhebung von "WorldDAB" geht hervor, dass bis Ende 2016 insgesamt 53 Millionen Empfänger weltweit über die Ladentische gingen. In Deutschland allein sind bisher insgesamt acht Millionen Geräte verkauft worden.