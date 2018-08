DF Nerd-Test: Sat-Antenne aus Abfall selbst bauen

Haben Sie auch schonmal über den kompletten Eigenbau einer Sat-Antenne nachgedacht? Geht nicht? Die Printredaktion von DIGITAL FERNSEHEN beweist das Gegenteil - und zwar mit der Hilfe alter Milchkartons.



Der Satellitenempfang ist weiterhin das beliebteste Empfangsmedium für TV-Signale. Eines der wichtigsten Elemente um die Signale einzufangen ist der Reflektor der Antenne. Dieser bündelt die anschließend vom LNB empfangen Signale.

In der Regel sind die Reflektoren aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff. Das es auch beschichtete Pappe tut, zeigt ein Experiment im aktuellen Printmagazin DIGITAL FERNSEHEN. Für den Artikel in der August-Ausgabe hat die Redaktion im Vorfeld extra die Ernährung auf Sojamilch umgestellt, um genügend Rohmaterial in Form von Tetra-Pak-Kartons zu erhalten. Unser Redakteur zeigt in seiner Anleitung, wie er die Recycling-Antenne konzipiert, aufgebaut und optimiert hat.