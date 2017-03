DF-Umfrage: Neuer Fire-TV-Stick stößt auf wenig Interesse

Mit der Sprachsteuerung Alexa will Amazon den Alltag vereinfachen. Auch die Nutzung des Fire TV soll somit verbessert werden, weshalb der Online-Händler seinen neuen Fire-TV-Stick damit ausrüstete. Bei den Lesern von DIGITAL FERNSEHEN kann Amazon damit aber nicht punkten.



Die Steuerung von Geräten per Sprache war lange pure Science-Fiction, dank Apple oder Amazon hält diese einstige Utopie vermehrt Einzug in den Alltag der Menschen. Mit seinem neuen Fire-TV-Stick will Amazon auch beim Fernsehen die Bedienung erleichtern und integrierte die Sprachsteuerung Alexa. Für die Leser von DIGITAL FERNSEHEN jedoch kein Argument, das neue Device zu erwerben, wie unsere Umfrage ergab.