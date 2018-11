DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals in der "Sportschau"

In der Runde der letzten sechzehn haben sich hauptsächlich Favoriten durchgesetzt. Schon am Wochenende wird das Achtelfinale im DFB-Pokal im Rahmen der "Sportschau" im Ersten live ausgelost.



Mit den Bayern, Werder Bremen, Borussia Dortmund und RB Leipzig und Hertha BSC Berlin tummeln sich allein fünf der sechs bestplatzierten Mannschaften der Bundesliga im Lostopf für das Achtelfinale im DFB-Pokal. Das Feld auf Seiten der Underdogs hat sich hingegen gelichtet. Aus Liga drei und vier hat es unter der Woche kein Team geschafft weiterzukommen.