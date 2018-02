DFB-Pokal-Halbfinale komplett live in Free- und Pay-TV

Losfee Andy Köpke hat in der "Sportschau" zwei interessante Halbfinal-Begegnungen im DFB-Pokal ausgelost. Mitte April werden beide Spiele live im Free- und Pay-TV laufen.



Das Halbfinale im DFB-Pokal verspricht Höchstspannung, denn vier der besten sechs Mannschaften der aktuellen Bundesliga-Tabelle werden mit dabei sein. Das hat es in der Historie des Wettbewerbs noch nie gegeben. Die Begegnungen lauten:



Bayer Leverkusen - Bayern München



Schalke 04 - Eintracht Frankfurt