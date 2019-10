DMAX startet den Dezember mit drei neuen Eigenproduktionen

DMAX setzt auch im Dezember wieder auf lokal produzierte TV-Produktionen. Neben "Cash für Chrom" und "Helden der Baustelle" startet die zweite Staffel "Männer(t)räume".



Ab dem 2. Dezember gibt es montags ab 18.15 Uhr immer das Echte-Jobs-Format "Helden der Baustelle". Die Sendung begleitet Arbeiter und Ingenieure, die sich täglich mit ihren Baggern durchs Erdreich wühlen oder deren Kräne tonnenschwere Lasten tragen. DMAX zeigt zehn Folgen der Serie.