DSDS: Komplette Jury verlängert für 2020

Bereits vor dem großen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" am kommenden Samstag verkündete der Privatsender RTL die Vertragsverlängerung mit der aktuellen Jury für 2020.



Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo sind damit auch in der nächsten Staffel wieder dabei. In der 17-jährigen Geschichte von "Deutschland sucht den Superstar" ist dies erst das 3. Mal, dass die Jury unverändert bleibt.



Die 16. Staffel von DSDS mit derzeit 20 Sendungen lief nach Senderangaben erfolgreicher als die letzten zwei Jahre, mit 3,80 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren im Durchschnitt und einem Marktanteil von 18,1 % bei den 14-59-Jährigen (14-49 Jahre: 19,6% MA). DSDS war 17 Mal die Nr. 1 in der Samstagabend-Primetime - sowohl bei den 14-59-Jährigen als auch bei den 14-49-Jährigen.