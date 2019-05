DTM startet: Motorsport der Extraklasse auf Sport1

Der Startschuss für die DTM auf den Sport1-Plattformen fällt am kommenden Sonntag um 22 Uhr. Sport1 berichtet von beiden Läufen eines Rennwochenendes in tagesaktuellen halbstündigen Highlight-Zusammenfassungen im Free-TV.



"Die DTM als populäre internationale Tourenwagenserie reiht sich perfekt in unser bestehendes Motorsport-Portfolio ein und unterstreicht unsere Positionierung als ‚Home of Motorsport‘", sagt Daniel Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsführung der Sport1 GmbH in einer Pressemitteilung.