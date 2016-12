DVB-T2 HD: Verbraucherschützer warnen vor falschen Geräten

Während des Weihnachtsgeschäfts warnen Verbraucherschützer vor dem Kauf eines falschen DVB-T2-Fernsehers oder -Receivers. Durch die Unübersichtlichkeit auf dem Markt könne es leicht zu teuren Fehlkäufen kommen.



In wenigen Monaten ist es soweit: In den ersten Regionen wird Ende März des kommenden Jahres der digitalterrestrische Fernsehübertragungsstandard DVB-T abgeschaltet, über Antenne lässt sich dann nur via DVB-T2 HD fernsehen. Doch für den neuen Standard benötigen die Zuschauer neue Hardware, deren Kauf sich nun mitunter schwierig gestaltet. So warnen Verbraucherschützer vor falschen DVB-T2-Geräten im Handel, die im Weihnachtsgeschäft schnell zu teuren Fehlkäufen führen können.