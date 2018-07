DVB-T2: Helikopter bringt Private nach Bielefeld

In Bielefeld starten nun bald auch die privaten Kanäle per Freenet.tv durch. Zuvor musste eine Antenne spektakulär angebracht werden: Per Helikopter.



Gute Nachrichten für DVB-T2-Nutzer in der Region Bielefeld. Die Umbauarbeiten an der Antenne am Sendeturm Hünenburg waren erfolgreich. Für die Verbreitung der Privaten via Freenet TV wurde zunächst eine neue Sendeantenne benötigt. Diese musste gegen den bisherigen, circa 15 Meter hohen GFK-Zylinder ausgetauscht werden. Ein gar nicht so einfaches Unterfangen da für De- und Montage ein Helikopter angefordert werden musste.