DVB-T2: Umstellung in Österreich erfolgt Ende Oktober

In Deutschland ist die Übergangsphase auf DVB-T2 seit Juni im Gange, in Österreich werden die öffentlich-rechtlichen und Privatsender ab Ende Oktober in drei Bundesländern ausschließlich über den neuen digital-terrestrischen Standard zu empfangen sein.



Seit Juni ermöglicht auch das digitale Antennenfernsehen in Deutschland Bilder in HD-Qualität - zumindest in einigen Ballungsräumen, denn die endgültige Umstellung erfolgt erst im Frühjahr 2017. Schon weiter ist man da in Österreich, wo der Termin für den Wechsel auf DVB-T2 in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland auf den 27. Oktober festgelegt wurde, wie der ORF am Montag bekannt gab.