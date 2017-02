Dank Kooperation: Thüringer Regionalsender startet Talk-Formate

Gleich um zwei neue Talk-Formate erweitert der in Thüringen beheimatete Regionalsender Salve TV sein Programm. Möglich macht dies eine Kooperation mit der Mediengruppe Thüringen.



Dem lokalen Fernsehen wird vor allem in den betreffenden Regionen und Gemeinden Beachtung geschenkt. In Thüringen bekommen die Bewohner künftig noch mehr Inhalte angeboten, denn beim Regionalsender Salve TV starten im März gleich zwei neue Talk-Formate. Verantwortlich dafür ist eine zum 1. März startende Kooperation des Senders mit der Mediengruppe Thüringen, wie letztere am Freitag bekannt gab.