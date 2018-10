Das Ende für Browser-Version von Sky Go

Wer auf die Browser-Version von Sky Go geht, wird bald ein schwarzes Bild sehen. Sky schaltet die Oberfläche ab. Was Nutzer stattdessen tun können:



Sie haben bisher die Browser-Version von Sky Go benutzt? Dann ist jetzt umdenken gefragt. Sky bittet die Abonnenten von Sky Go auf die Anwendungen für Windows und Mac um zu schwenken, berichtet "Heise". Der Grund sei das Ende der Browser-Version von Sky Go.

