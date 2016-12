Das Erste: Neuer Moderator für Politmagazin "Fakt"

Beim Ersten kommt es im Januar 2017 zu einem Moderatorenwechsel. Ab dann wird Felix Seibert-Daiker das Politmagazin "Fakt" moderieren.



Felix Seibert-Daiker soll ab Januar 2017 das Politmagazin "Fakt" im Ersten moderieren. Wie der MDR, der die Sendung für die ARD produziert, mitteilte, habe Seibert Daiker durch die Diskussionsrunde zur Flüchtlingspolitik mit Angela Merkel auf sich aufmerksam gemacht. Die Bundeskanzlerin hatte das weinende Flüchtlingsmädchen Reem mit dem Hinweis getröstet, sie hätte ihren Auftritt doch prima gemacht. Die Reaktion Seibert-Daikers gefiel dem Sender.