Das Erste taucht ab: "Der Blaue Planet" als Serie

In einer sechsteiligen Serie werden ARD-Zuschauer in die Tiefe der Ozeane mitgenommen. In Die BBC-/WDR-Produktion "Der Blaue Planet" spielt in 39 Ländern.



Vier Jahre lang begab sich das BBC-Filmteam auf Weltreise, um Korallenriffe, Küstenregionen und die Meeres-Tierwelt zu entdecken. Das Ergebnis ist eine sechsteilige Naturfilm-Serie, die ab dem 19. Februar jeweils montags die ARD-Prime-Time füllt.