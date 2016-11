Das richtige Equipment für DVB-T2 HD

Deutschland stellt das Antennenfernsehen um. Für den Umstieg von DVB-T auf DVB-T2 HD ist allerdings auch neues Equipment notwendig.



Der Umstieg auf den neuen digital-terrestrischen Antennenstandard ist angelaufen. Seit Ende Mai ist in den ersten deutschen Ballungszentren DVB-T2 HD mit einem reduzierten Programmangebot verfügbar. Über diesen Standard ist es erstmals möglich, über Antenne auch HDTV zu empfangen. Der Regelbetrieb mit rund 40 HD-Sendern startet in diesen Gebieten bereits Ende März 2017. Damit einher geht allerdings auch die Abschaltung des Vorgängerstandards DVB-T, ab Mitte nächsten Jahres wird die Abschaltung sukzessive in Deutschland in Angriff genommen.