Datum für Start von "Mission: Impossible 6" steht fest

Während der Vorbereitung zum neuen Teil der "Mission: Impossible"-Reihe war es zu Schwierigkeiten gekommen. Jetzt konnte Paramount aber den Kinostart offiziell verkünden.



Paramount hat den offiziellen Kinostart von "Mission: Impossible 6" bekannt gegeben. Bei der Vorproduktion des Filmes soll es zunächst Schwierigkeiten gegeben haben. Paramount und Hauptdarsteller Tom Cruise waren sich uneinig über die Bezahlung des Top-Schauspielers.