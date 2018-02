Delux Radio startet vorzeitig Sendebetrieb

Der britische Internetsender Delux-Radio will am kommenden Sonnabend vorzeitig mit dem regulären Betrieb beginnen. Nach den guten Teststreams und der Arbeit hinter den Kulissen geht der Sender bereits am 24. Februar auf Sendung.



Ursprünglich war der Senderstart für den 1. März vorgesehen. Der neue Sender möchte nach eigenen Angaben die allerbeste Musik aus sieben Jahrzehnten senden. Dafür wurde ein Team von DJs angeworben, die bereits jetzt Sendungen auf Radio Caroline, Radio Luxemburg, Capital oder BBC Radio 1 & 2 haben. Komplettiert werden soll das Team durch Nachwuchs-DJs.