Der Anfang vom Ende? Continental kauft Kathrein-Filetstück

Der Reifenhersteller Continental übernimmt die Kathrein Automotive GmbH. Der Rosenheimer Antennenspezialist befindet sich seit geraumer Zeit in finanzieller Schieflage.



Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental übernimmt einen Spezialisten zur Herstellung von Fahrzeugantennen. Das Unternehmen trägt damit der Entwicklung hin zu einer zunehmenden Vernetzung von Autos Rechnung. Der Kaufvertrag für die Kathrein Automotive GmbH, eine Tochter der Kathrein SE, sei unterzeichnet, teilte Continental am Montag mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.