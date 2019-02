Der Countdown läuft: Ab Montag startet RBB 88.8

Am Montag (4. Februar) verschwindet der Name RadioBerlin 88,8 aus der Radiolandschaft. Anstatt dessen werden die Berliner künftig von RBB 88.8 geweckt und durch den Tag begleitet.



Lydia Mikiforow präsentiert in der "Früh-Früh-Show" ab 5 Uhr Musik und die wichtigsten Infos des Morgens. Ab 7 Uhr übernimmt Moderator Tim Koschwitz mit "Guten Morgen Berlin". An seiner Seite liefert Redakteurin Jana Schmidt aktuelle Nachrichten.