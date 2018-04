"Der Doppelpass": Thomas Strunz verlässt Sport1-Expertenrunde

Nach der bevorstehenden Weltmeisterschaft soll für Thomas Strunz ein neues Kapitel beginnen. Der Sport1-Experte hat sich entschieden, nicht mehr Teil des "Doppelpass"-Teams zu sein. Ein neues Mitglied für den Fußballtalk soll es bereits geben.



Seine Fußballkarriere und ein Europameistertitel (1996) machte Thomas Strunz zum Experten. Als eben dieser fungierte er seit 2011 regelmäßig im sonntäglichen Fußballtalk bei Sport1, "Der Doppelpass". Damit ist bald Schluss.