"Der Hundeprofi" geht bei Vox in die zehnte Staffel

Insgesamt 100 Folgen der Dokutainment-Serie sind bereits über die Fernsehbildschirme gelaufen. Nun startet im Herbst die Jubiläums-Staffel mit neuem Design.



Tierpsychologe Martin Rütter ist als "Der Hundeprofi" der wohl altgedienteste Fernsehcoach auf Sendung. 200 Vierbeiner wurden ihm bereits vorgeführt - zwei pro ausgestrahlter Episode.