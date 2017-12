Der SWR hat gewählt

Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks hat seinen Vorsitzenden bestätigt und eine neue zweite Vorsitzende wurde gewählt.



Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks (SWR) hat in seiner heutigen Sitzung, 8. Dezember 2018, in Stuttgart seinen Vorsitzenden Gottfried Müller (66) für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Als erste stellvertretende Vorsitzende wurde Monika Stolz (66) im Amt bestätigt. Zur neuen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wählte das Gremium Argyri Paraschaki (40).