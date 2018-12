Deutsche Bahn: Züge werden mit Augmented Reality repariert

Ein Deal zwischen einer IT-Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn und Technologiedienstleister 3spin soll einen neuen Weg ebnen. DB Systel wartet künftig Züge mittels Augmented Reality-Technologie.



Zukunftsmusik bei der Deutschen Bahn. DB Systel, eine Tochtergesellschaft des Konzerns, geht einen vierjährigen Rahmenvertrag mit dem Darmstädter Technologiedienstleister 3spin ein. Das erklärte Ziel des Deals ist es, Züge mittels Augmented Reality-Technologie zu warten.