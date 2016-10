Deutsche Plattform-Betreiber scheuen eigenproduzierten Content

Während in den USA AT&T mit der Übernahme von Time Warner eigene Inhalte auf den Weg bringen will, sind deutsche Plattform-Betreiber wie Vadofone und die Telekom derzeit kaum an der Produktion eigener Bewegtbild-Inhalte für das Netz interessiert.



Die in Deutschland ansässigen Plattform-Betreiber wie die Telekom oder Vodafone haben mit eigenproduzierten Bewegtbild-Inhalten für das Netz derzeit wenig am Hut. "Als Infrastruktur-Betreiber wollen wir nicht in Content investieren", sagte Christoph Clément von der Geschäftsleitung des Telefonanbieters Vodafone am Mittwoch auf dem sogenannten Plattform-Gipfel der Münchner Medientage. Meldungen zu diesem Thema

Clément verwies auf das Beispiel Telefonica - der spanische Kommunikationsriese habe sich bei seinem Deal mit der holländischen Produktionsfirma Endemol "verschiedene Blessuren" zugezogen. Ob der Zusammenschluss von AT&T und Time Warner in den USA Erfolg bringe, bleibe abzuwarten. Gleichwohl plane Vodafone die Gründung einer Entertainment-Plattform, auf der den Kunden Zugänge zur vielfältigen Mediennutzung eröffnet würden.



Alexander Scheuer, Leiter Medienpolitik bei der Deutschen Telekom, sprach von "vorsichtigen Schritten" nach dem Erwerb von Basketball- und Eishockey-Übertragungsrechten. Das Geschäft mit Sport und Fiction habe "noch nicht das Ende der Fahnenstange" erreicht. Man müsse sich jedoch fragen, ob dadurch der erwünschte Grad der Kundenbindung erreicht werde.