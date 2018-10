Diane Kruger ist Deutschlands gefährlichster Promi

Diane Kruger ist Deutschlands "Most Dangerous Celebrity 2018", wenn es nach dem Softwarehersteller McAfee geht. Wenn deutsche Internetnutzer nach der Schauspielerin suchen, landen sie mit über neunprozentiger Wahrscheinlichkeit auf einer Website, die mit Malware verseucht ist.



Auf dem zweiten Platz liegen gemeinsam die britische Schauspielerin Emilia Clarke und Sophia Thomalla, die als Schauspielerin, Moderatorin und Model arbeitet. Das ist das Ergebnis der diesjährigen McAfee-Studie "Most Dangerous Celebrity". Mit dieser untersuchte McAfee nun bereits zum zwölften Mal, welche Prominenten Suchergebnisse generieren, die ihre Fans Webseiten aussetzen könnten, die mit Malware infiziert sind.