Die "Bachelorette" geht wieder auf Prinzen-Suche

Bei RTL werden wieder Rosen verteilt. In der neuen Staffel "Bachelorette" geht ab Mitte Juli wieder eine Junggesellin auf die suche nach ihrem Traummann.



Ab dem 18. Juli steht der Mittwochabend wieder im Zeichen der Rosen. Das berichtet dwdl.de. Die Blumen verteilt die "Bachelorette" an die Kandidaten, die sie sich als Partner an ihrer Seite vorstellen kann.