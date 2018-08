Die Neue im Kieler "Tatort": "Mila ist einfach eine coole Sau"

In ihrem neuen Büro hängt ein Boxsack, im Geisterhaus ein Henkersknoten: Als "Tatort"-Ermittlerin Mila Sahin ihren Job in Kiel antritt, taucht Kommissar Borowski gerade immer tiefer in mysteriöse Geschichten in einem Herrenhaus ein - nicht nur dienstlich, auch privat.



Sie ist aktuell die jüngste Ermittlerin in der "Tatort"-Riege, temperamentvoll und impulsiv, er schon lange im Dienst und ein Brummbär. Doch so unterschiedlich Klaus Borowski (Axel Milberg/62) und Mila Sahin (Almila Bagriacik/28) auch sein mögen, "sie bitchen sich nicht an", sagt Milberg. Als wären sie ein eingespieltes Team, legen sie in ihrem ersten Fall "Borowski und das Haus der Geister", den das Erste am Sonntag (2. September) um 20.15 Uhr zeigt, sofort gemeinsam los – und ein gelungenes Tänzchen aufs (Parkdeck-)Parkett.