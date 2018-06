"Die Pest" nimmt Sky-Zuschauer mit in die dunkle Vergangenheit

Bald läuft die spanische Thriller-Serie "Die Pest" bei Sky Atlantic HD. Der Pay-TV-Sender bringt im Juli die aus Spanien stammende Produktion, die in die Geschichte der Epidemie eintaucht, nach Deutschland.



Der Sechsteiler "Die Pest" spielt in Spanien. In Deutschland ist die Thrillerserie ab 19. Juli auf Sky Atlantic HD sehen. Regisseur Alberto Rodriguez, der bereits bei "Marshland" seine Finger im Spiel hatte, kombiniert darin Historie mit Drama.