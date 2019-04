Die Prime-Highlights im Mai

Ekelpakete, Hochstapler und Liebhaber: So wird der Mai bei Prime.



Da wäre zum Beispiel die Serie "Good Omens". Hier werden Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, denn das Ende der Welt naht. Um den Weltuntergang zu stoppen, müssen der pingelige Engel Erziraphael (Michael Sheen) und der locker lebende Dämon Crowley (David Tennant), die das Leben auf der Erde übermäßig liebgewonnen haben, eine unwahrscheinliche Allianz bilden.



Das Amazon Original kommt zum Monatsabschluss am 31. Mai.