Die ultimativen Horror-Schocker für grusliges Halloween zuhause

Es ist die Nacht, in der Geister, Horrorgestalten und die Kürbisse das Zepter übernehmen. Inzwischen erfreut sich Halloween hierzulande einer großen Beliebtheit. Grund genug einen Blick auf die ultimativen Horror-Schocker zu werfen.



Ursprünglich wurde das Fest "Samhain" genannt. Dabei handelt es sich um einen keltischen Brauch aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. In Nordamerika wurde daraus später ein beliebter Volksbrauch mit einer bunten Verkleidungstradition und dem klassischen "Trick or Treat", das man auch hierzulande immer häufiger sieht. Für viele hängt Halloween aber vor allem mit spannenden Kostümpartys und natürlich Horrorfilmen zusammen.

Die Klassiker

1. Halloween – die Nacht des Grauens

Einer, der weiß wirklich wie es geht, ist zweifellos John Carpenter. Er ist der Schöpfer des kultigen Horrorschockers "Halloween – die Nacht des Grauens" aus dem Jahre 1978. Der "berühmte" Serienkiller Michael Myers hat hier seinen ersten Auftritt und treibt sein Unwesen im Ort Haddonfield. Der Mann mit der weißen Maske ist ein Muss für jeden Horror-Fan.

Tipp: Wer sich spontan vom Halloween-Programm am 31. Oktober überraschen lassen will, der schaut einfach online nach, was zu gegebener Zeit im TV läuft.



2. A Nightmare on Elmstreet

Ein weiterer großer Name in der Horrorfilm-Branche ist natürlich Freddy Krueger. Seine Figur wird von Eltern der Elm Street in einer Kleinstadt bei lebendigem Leib verbrannt. Der Kindermörder sinnt allerdings auf Rache und erscheint den Kids aus der Elm Street in ihren Träumen, um sich so an den Eltern für seinen Tod zu rächen. Markenzeichen sind ein rot-grün gestreifter Pullover, ein Messerklingen-Handschuh, ein Schlapphut und seine verbrannte Haut.