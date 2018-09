Digitalisierungsbericht 2018: IPTV überholt Terrestrik

IPTV hat laut dem diesjährigen Digitalisierungsbericht erstmals den Empfang mit Antenne hinter sich gelassen. Satellit- und Kabelnutzer bleiben demnach gleichauf.



Im Vergleich zur letzten Analyse verliert laut des Digitalisierungsbericht 2018 vor allem die Terrestrik weiter Nutzer ein. Sie büßt einen weiteren Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr ein und wird nunmehr von 6,4 Prozent der Fernsehhaushalte genutzt. Das entspricht knapp 2,5 Millionen Haushalten. Über 90 Prozent Nutzer mit terrestrischer Empfangsmöglichkeit sind mittlerweile auf den im Jahr 2017 eingeführten Standard DVB-T2 HD umgestiegen.