Divicon betreibt DAB Plus Privatradio-Mux im Saarland

Die Landesmedienanstalt Saarland, Media Broadcast und Divicon Media machen den Weg frei für privates DAB-Plus-Radio im Saarland.



Mit der aktuellen Entscheidung der LMS reiht sich jetzt auch das Saarland in die Riege der DAB-Plus-Bundesländer ein und sorgt für weitere Dynamik auf dem Digitalradio-Markt. Nach der erfolgreichen Einführung von regionalen DAB-Plus-Angeboten in vielen anderen Bundesländern ist dadurch nun auch im Saarland der Weg frei für neue Digitalradio-Programme.