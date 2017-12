"Divorce": Staffel 2 ab Januar bei Sky

"Divorce" kehrt im Januar zurück auf den Bildschirm. Die zweite Staffel der Serie mit "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker läuft hierzulande bei Sky Atlantic HD.



Sarah Jessica Parker und Thomas Haden Church haben sich getrennt - oder zumindest ihre Figuren in der US-Serie "Divorce". Nachdem "Frances" und "Robert" ihre Scheidungspapiere nun unterzeichnet haben, versuchen sie ihre eigenen Leben weiterzuführen. Ganz aus dem Weg gehen können sie sich allerdings durch die gemeinsamen Kinder und Freunde doch nicht.