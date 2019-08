Doku über Chemnitz-Chaos am Mittwoch im MDR

Ein Jahr nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen bringt MDR mit "Chemnitz - Ein Jahr danach" eine Doku über eine zwiegespaltene Stadt.



Letztes Jahr mobilisierte die rechte Szene in Chemnitz als Reaktion auf den Tod Daniel H. und geriet damit in die internationalen Schlagzeilen. Jetzt ein Jahr nach den verstörenden Ereignissen kommen Menschen aus verschiedensten Lebenswelten einer "geteilten" Stadt zu Wort. Gezeigt wird ihr Alltag und wie sich ihr Leben seitdem in Chemnitz verändert hat.