Donald Trump erteilt Trump TV Absage

Kein Trump TV: Auch wenn Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl Hillary Clinton unterliegen sollte, wird er keinen eigenen TV-Sender starten, wie es gerüchteweise zu hören war.



Donald Trump hat Gerüchten widersprochen, wonach er im Falle einer Niederlage bei der Präsidentenwahl einen Fernsehsender plane. "Kein Interesse", sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat am Dienstag dem Radiosender 700WLW in Cincinnati. "Ich höre das überall. Ich habe eine großartige Fan-Basis mit unglaublichen Leuten, aber daran habe ich einfach keinerlei Interesse."