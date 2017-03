Dortmund vs. Hamburg: Sky zeigt Bundesliga-Spiel im Free-TV

Im April wird Sky zum zweiten Mal ein Spiel der Fussball-Bundesliga im Free-TV live übertragen. Beim Sportnachrichtensender Sky Sport News HD wird die Partie von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV zu sehen sein.



Um sich ein neues Publikum zu erschließen, hat Sky im Dezember 2016 seinen Sportnachrichtensender Sky Sport News HD als Free-TV-Sender gestartet. Gleich zum Auftakt zeigte der Pay-TV-Anbieter dabei eine Partie der Fußball-Bundesliga live, ist diese doch das beste Argument für ein Abo. Was zunächst eine einmalige Sache sein sollte, wird im April ein weiteres Mal stattfinden.