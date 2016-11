Drogenbeauftragte: Verschärfter Jugendschutz bei Onlinespielen

Zocken im Internet ist nicht immer nur ein kurzweiliger Spaß. Von Onlinespielen geht ein hohes Suchtpotential aus. Um Kinder und Jugendliche vor dieser Gefahr besser zu schützen, will die Drogenbeauftragte einen verbesserten Jugendschutz für Online-Games auf den Weg bringen.



Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), will sich für einen verbesserten Jugendschutz bei Computerspielen einsetzen. Ziel sei, Kinder und Jugendliche vor Suchtgefahren im Internet zu schützen. "Wir brauchen einen Jugendschutz, der fit ist für die Herausforderungen der digitalen Welt", sagte Mortler bei einer von ihr veranstalteten Konferenz zu Abhängigkeit von digitalen Angeboten am Mittwoch in Berlin. Die Aufgabe der Drogenbeauftragten ist, Initiativen für die Drogen- und Suchtpolitik anzustoßen. Für den digitalen Jugendschutz indes sind die Bundesländer zuständig.