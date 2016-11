"Dschungelcamp" 2017: Spekulationen um weitere Kandidaten

Im Januar startet eine neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bei RTL. Und die "Bild"-Zeitung will nun von einem weiteren Kandidaten erfahren haben, der nächstes Jahr ins "Dschungelcamp" einziehen wird.



RTL bereitet sich auf eine neue Staffel seiner Skandal-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" vor. Ab Januar 2017 sollen wieder mehr oder weniger Prominente ins australische "Dschungelcamp" ziehen und sich dabei merkwürdigen Aufgaben stellen. Im Rätselraten um die möglichen Kandidaten der Show will die "Bild" schon mehr wissen.